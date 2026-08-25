В Братеевском каскадном парке стартовали работы по реабилитации пруда

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Реабилитация пруда началась в Братеевском каскадном парке на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Водоем расположен в пойме Москвы-реки и является искусственным, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, это популярное место отдыха местных жителей: вдоль берега проложена прогулочная дорожка, установлено освещение, рядом находятся детские и спортивные площадки.

Однако обследование показало, что пруд площадью 0,7 гектара находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о его реабилитации. Специалистам предстоит очистить водоем от ила. Общий объем извлекаемых отложений составит порядка 2 тысяч кубометров.

Береговую полосу протяженностью 319 метров укрепят гранитным щебнем. Она сохранит прежнюю пологую конфигурацию – материал отсыпят по существующему откосу, в том числе на подводных участках. В западной части пруда сформируют зону биоплато площадью более 200 квадратных метров, где высадят водные растения разных видов. Завершить работы планируется в конце года.

Ранее в столице закончилась реабилитация Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов. В рамках работ водоемы очистили от ила. На Нижнем Кузьминском пруду сделали береговые полосы и зону биоплато площадью более 860 "квадратов", куда высадят более 15 тысяч растений.