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25 августа, 12:39

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Юрист Багян: за поломку веток во время лазания по дереву может грозить штраф

Юрист рассказал об ответственности за лазание по деревьям

Фото: 123RF.com/alfastudio

Повреждение деревьев во время лазания по ним может обернуться административным или уголовным наказанием. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал юрист Сергей Багян.

Правозащитник пояснил, что само по себе лазание по деревьям не считается нарушением, если насаждение остается невредимым. Ответственность наступает только при причинении ущерба природе, а ее тяжесть зависит от статуса территории.

Если инцидент произошел в городском парке, сквере или во дворе жилого дома, собственники могут через суд потребовать полное возмещение стоимости или обязать нарушителя высадить саженец за свой счет.

"За нанесение ущерба на особо охраняемой природной территории наступает ответственность по статье 8.39 КоАП РФ: для граждан – штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с возможной конфискацией. При значительном ущербе грозит уголовная ответственность по статье 262 УК РФ со штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами на срок до 2 лет", – сказал собеседник издания.

Юрист добавил, что последствия наступают и при порче обычных городских или лесных деревьев. Если при спуске сломалась ветка или содрана кора, может наступить административная ответственность. В случае повреждения деревьев во дворе или сквере применяется гражданско-правовая ответственность.

За действия детей материальную ответственность несут родители. Если ребенку от 14 до 18 лет, то он возмещает ущерб самостоятельно, уточнил эксперт.

С начала прошлого года в Москве с более чем 200 должностных и юридических лиц потребовали возместить ущерб за повреждение зеленых насаждений на общую сумму 231 миллион рублей. За уничтожение и повреждение деревьев, кустарников и газонов к ответственности привлекли 214 должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов – 20,5 миллиона рублей.

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