Ботаник Хрынова: обламывание веток сирени приводит к повреждению почек

Фото: 123RF.com/ekina

Ветки сирени нельзя ломать, поскольку это повреждает почки, объяснила в беседе с РИА Новости замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.

При обламывании веток сирени возникают задиры – повреждения коры на живом дереве – остаются большие пеньки. Все это, по словам специалиста, сильно угнетает сирень и вредит растению.

Эксперт отметила, что ветки сирени нужно срезать острым ножом или садовым секатором. Главное, чтобы инструмент был острым, не ржавым, не тупым и не зазубренным, а срез – максимально чистым. В таком случае он лучше подсохнет и дерево не будет потревожено.

Замдиректора ботсада также уточнила, что ветки следует срезать не слишком длинными, чтобы букет удобно было поставить в вазу или держать в руке. При этом чем дальше срез от ствола, тем лучше. Отмерять место для него нужно делать над почками.

"У сирени почки расположены супротивно, и срез делается над почками, буквально отступая от них на 1 миллиметр. Большие пеньки оставлять не надо, потому что они подсохнут и будут гнить", – пояснила Хрынова.

При этом срезать слишком близко к почкам тоже не стоит, потому что их можно поломать. Именно из этих боковых почек, пояснила ботаник, в следующем году пойдут новые побеги, которые зацветут.

Резюмируя, эксперт подчеркнула, что при аккуратном и правильном срезе сирень становится более ветвистой, густой и хорошо цветет.

При этом за срыв сирени может грозить уголовная или административная ответственность. Для граждан штраф составит 4 тысячи рублей. Однако в случае, если поступок будет классифицироваться по статье о краже, придется заплатить до 80 тысяч рублей.