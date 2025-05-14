Юрист Капштык: за срыв сирени может грозить штраф до 80 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/Лидия Широнина

За срыв сирени может грозить уголовная или административная ответственность, предупредил юрист Юрий Капштык в беседе с Москвой 24.

По его словам, для граждан штраф по административному наказанию составит 4 тысячи рублей. Однако, если наказание будет классифицироваться по статье 158 УК РФ ("Кража"), правонарушителям придется заплатить до 80 тысяч рублей.

Чаще всего люди ломают ветви подлиннее, поскольку соцветие находится на короткой ножке, рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела декоративных растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Ирина Окунева.

По ее словам, рядом с соцветиями расположены побеги. В них закладывается цветение следующего сезона, которое может значительно пострадать, если побеги будут оторваны.

Наказать человека за порчу сирени можно, если сфотографировать или снять процесс на видео, рассказывал ранее почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский. С такими доказательствами можно обратиться в полицию.

Адвокат также напомнил о наказании за сбор растений из Красной книги. Он рассказал, что если, например, полиция остановит человека с ландышами, его могут привлечь к ответственности.

