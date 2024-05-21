Адвокат Ольшанский: срывание сирени чревато наказанием

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наказание может грозить россиянам за срывание сирени. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский.

Эксперт пояснил, что наказать человека за порчу кустов можно, если сфотографировать или снять процесс на видео. С такими доказательствами можно обратиться в полицию.

"За одну-две веточки сирени, чтобы поставить дома и прекрасный запах распространялся, я думаю, не накажут", – сказал Ольшанский, отметив, что за порчу целого куста наказание может быть.

Адвокат также напомнил о наказании за сбор растений из Красной книги. Он рассказал, что если, например, полиция остановит человека с ландышами, его могут привлечь к ответственности.

Ранее неизвестная посетительница "Аптекарского огорода" срезала распустившиеся на его территории подснежники. Она перелезла на территорию через забор, а после произошедшего скрылась. Своим поступком женщина лишила посетителей возможности наблюдать за краснокнижными растениями.

