Москвичам рассказали, какие краснокнижные растения можно встретить в парках города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Красную книгу Москвы занесено 188 видов сосудистых растений, моховидных и лишайников. На портале мэра и правительства столицы рассказали, в каких столичных парках и зонах отдыха можно встретить редкие растения.

Так, природный заказник "Воробьевы горы" располагает 20 видами растений из Красной книги Москвы. Среди них – купена многоцветковая, страусник обыкновенный, дремлик широколистный, гвоздика Фишера, ирис желтый и астрагал датский.

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" растут краснокнижные горец змеиный, смолка обыкновенная, гвоздика травянка, кувшинка белоснежная, калужница болотная и купальница европейская. А в музее-заповеднике "Царицыно" – незабудка болотная, воробейник лекарственный, чина весенняя и первоцвет весенний, а также необычные колокольчики.

Еще краснокнижные растения москвичи могут встретить в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". В ней растут ирис аировидный, горицвет кукушкин, колокольчик крапиволистный и фиалка трехцветная. В Терлецком лесопарке в основном представлены лиственные виды деревьев, возраст некоторых из них достигает 170–200 лет.

На территории парка "Фили" высажены страусник обыкновенный, многорядник Брауна, хохлатка полая, герань Роберта и медуница неясная. Кроме того, в парке можно наблюдать разнообразие мхов – их более 100 видов, в том числе занесенные в Красную книгу Москвы.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили посетить выставку "Мир первоцветов" в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ, которая открылась 27 марта. Посетили смогут увидеть первые цветы весны, среди которых подснежники, хохлатки, белоцветники и другие, на рисунках художников – членов Русского общества любителей ботанической иллюстрации.