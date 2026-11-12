Силы ПВО уничтожили 71 БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны ликвидировали над столичным регионом и Крымом. Также БПЛА уничтожили над Ростовской, Орловской, Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областями.

В Ростовской области беспилотники сбивали в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе, пострадавших и информации о разрушениях не было.

Накануне один человек пострадал во время атаки беспилотников на Омскую область. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, состояние раненого оценивали как удовлетворительное, ему оказывали необходимую медицинскую помощь.