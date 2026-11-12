СК возбудил дело по факту убийства военного в результате подрыва машины в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате подрыва автомобиля в Пушкинском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия и назначают ряд необходимых судебных экспертиз. По какой именно статье Уголовного кодекса было квалифицировано ЧП, не уточняется.

Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в Шушарах в Петербурге 12 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва за рулем машины находился человек, он погиб. По данным журналистов, погибший – полковник, рядом с ним был его родственник, который выжил, но получил ранения.

Ранее один человек получил травмы при возгорании автомобиля в Ульяновске. Инцидент произошел в переулке Робеспьера в Ленинском районе. Там загорелась машина, после чего огонь перекинулся на соседнюю.