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12 ноября, 08:49

Транспорт

Маршруты наземного транспорта обновят в трех округах Москвы 14 ноября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 14 ноября в Северо-Восточном, Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы изменятся маршруты следования автобусов и электробусов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, наземный транспорт начнет чаще ходить и подъезжать ближе к жилым домам, социальным объектам и станциям рельсового каркаса.

В Северном и Южном Бутове маршрут № 213 заменят новым № 991. Электробусы будут следовать до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", а не до остановки "4-й микрорайон Южного Бутова". Вместо маршрута № 94 пассажирам рекомендуют выбирать действующий № с953 – на нем электробусы станут ходить чаще.

Также электробусы № с694 продлят до Николо-Архангельского кладбища. Кроме того, для жителей Реутова организуют маршрут до торгового комплекса "Садовод".

Помимо этого, вместо автобусов № 71 начнет работать маршрут № 517. Транспорт будет ходить чаще, но перестанет заезжать к "Медведково Арене".

Ликсутов добавил, что изменения проводят по задаче Сергея Собянина, чтобы повысить качество поездок на городском транспорте.

Ранее в Москве сообщили об изменениях в движении трамваев по выходным с 14 ноября. Маршрут № 15 направят по Таллинской улице, а движение трамвая № 21 временно заменят автобусами № 021, которые будут курсировать от станции метро "Щукинская" до Таллинской улицы. В будни трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам.

Несколько автобусных маршрутов изменятся в Москве с 14 ноября

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