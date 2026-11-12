12 ноября, 04:23Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще трех БПЛА, летевших на Москву. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
"Отражена атака еще трех беспилотников", – написал мэр столицы.
Ранее Собянин сообщал о перехвате двух беспилотников, также летевших на столицу. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов с начала суток 12 ноября достигло пяти.