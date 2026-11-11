11 ноября, 23:43Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Домодедово и Жуковский выполняют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
В настоящее время в районе обоих аэропортов действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.
Пассажирам следует учитывать, что расписание вылетов и прилетов может корректироваться. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт Жуковский полностью приостанавливал обслуживание воздушных судов. Теперь введенные ограничения скорректировали.