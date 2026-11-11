В России предложили ввести лимит в 30 тысяч рублей на внесение наличных и P2P-переводы

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дополнительных мерах против теневых финансовых схем и мошенничества с P2P-переводами. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают наделить Банк России полномочиями выявлять риски подозрительных операций физических лиц и передавать соответствующую информацию кредитным организациям, филиалам иностранных банков и Росфинмониторингу.

Как следует из пояснительной записки, теневые финансовые схемы все чаще используют переводы между счетами физических лиц. При этом для обхода банковского контроля злоумышленники могут распределять операции между несколькими кредитными организациями, одновременно проводить их через 30 банков и менять обслуживающие организации.

Признаки подозрительных операций будет определять ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом. Их также должен будет утвердить совет директоров регулятора. Банки смогут учитывать полученные сведения при оценке риска проведения операций клиентами.

Согласно законопроекту, для физических лиц, чьи операции будут признаны подозрительными, предлагается установить лимит на внесение наличных на собственные счета и получение P2P-переводов от других граждан – не более 30 тысяч рублей в месяц. Первоначально ограничения смогут действовать до одного года, а при повторном выявлении подозрительных операций – до двух лет.

При этом лимиты сохранятся даже в случае расторжения прежнего договора банковского счета и заключения нового. Обжаловать введенные ограничения можно будет в обязательном досудебном порядке через кредитную организацию или филиал иностранного банка.

Вступление закона в силу предлагается перенести на 1 марта 2028 года. Это связано с необходимостью доработать информационные системы банков и изменить их бизнес-процессы.

Ранее Банк России предложил поднять максимальную сумму одного платежа для бизнеса через Систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей. Замечания и предложения принимаются до 12 ноября 2026 года включительно. Изменения коснутся не только расчетов между юридическими лицами, но и переводов физических и юридических лиц в бюджетную систему России.