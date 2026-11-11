Электропоезд столкнулся с грузовиком вблизи остановочного пункта Тульская в Москве

Фото: МАХ/"Новости Москвы Москвач"

Пригородный электропоезд Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) столкнулся с грузовым автомобилем вблизи остановочного пункта Тульская в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел 11 ноября в 18:05. Электричка № 6308 сообщением Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулась с грузовиком, часть кузова которого оказалась на путях. В результате никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Электропоезд продолжил движение в 18:20 и к настоящему времени уже прибыл на конечную станцию. ЧП не повлияло на движение других поездов. В МЖД призвали водителей соблюдать ПДД при приближении к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Ранее три грузовых вагона сошли с рельсов в Московской области. По предварительным данным, вечером 26 октября на станции Яничкино МЖД проводились маневровые работы с грузовым составом. При перестановке поезда с одного пути на другой был допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошел сход вагонов.

