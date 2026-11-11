В Роспотребнадзоре заявили о рисках искусственных биоугроз в мире

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Эпидемиологическая обстановка по опасным инфекционным заболеваниям в мире остается напряженной, не исключены и искусственные биоугрозы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

По ее словам, среди возможных рисков для мира – утечка патогенных биологических агентов из лабораторий, террористические акты, незаконное использование достижений синтетической биологии и генной инженерии, а также инновационных технологий на базе искусственного интеллекта.

Ситуацию в сфере эпидемиологической безопасности также прокомментировал Владимир Путин. Перед докладом главы Роспотребнадзора президент указал, что обстановка в этой области сейчас сложная.

Ранее Попова заявила, что некоторые государства под видом сотрудничества реализуют военно-биологические программы. Таким образом, они создают объекты, угрожающие третьим странам. Она указала, что Россия уже давно говорит о подобных американских биологических объектах, расположенных вдоль российской территории.

