"Мосбилет" приглашает на пять разножанровых спектаклей Театра на Бронной

Фото: Театр на Бронной

В ноябре и декабре зрители смогут посетить пять постановок Театра на Бронной, представленных в разных жанрах. В афишу вошли военная драма по повести Бориса Васильева, две премьеры сезона, музыкальная комедия и спектакль по пьесе Леонида Зорина.

"А зори здесь тихие…" – 20 ноября, 18+

В основе спектакля – история двух девушек-зенитчиц, чьи судьбы изменила Великая Отечественная война. Режиссер Антон Оконешников объединил театральную постановку с элементами кино: образы героинь раскрываются через флешбэки и видеосъемку, а происходящее на сцене дополняют эмоциональные переживания актеров.

Оконешников обратил внимание на то, как в повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" показана тонкая граница между жизнью и смертью. Спектакль представят на сцене "Мельников" на Стромынке. Он продлится 2 часа 45 минут с антрактом.

"Космический ветер, или Мраморная девочка" – 1 и 21 декабря, 18+

Еще одна премьера сезона – "Космический ветер, или Мраморная девочка". Постановка основана на трагедии древнегреческого драматурга Еврипида "Ифигения в Авлиде", однако действие перенесено из античности в 2090 год.

Режиссером спектакля выступил Константин Богомолов. Продолжительность постановки составляет три часа, в течение которых предусмотрен один антракт.

"Событие" – 4, 7, 23 и 24 декабря, 18+

В сентябре театр включил в репертуар спектакль "Событие" по одноименной пьесе Владимира Набокова. Постановка выполнена в жанре драматической комедии.

Авторы рассматривают человеческую природу и семейные отношения через череду контрастов: комичное соседствует с печальным, наивность – со страхом, а привычные события приобретают необъяснимые черты. Герои оказываются близки зрителю, при этом ироничные эпизоды переходят в гротеск, а лирические – в абсурд.

Режиссером-постановщиком выступил Константин Богомолов. Спектакль длится 2 часа 45 минут и включает два антракта.

"Молодожены" – 16 ноября и 17 декабря, 18+

Музыкальная комедия Константина Богомолова посвящена четырем молодым парам, живущим в Москве 1960-х годов. Их истории складываются из радостных событий и разочарований, а тонкий юмор помогает показать неловкие моменты в отношениях.

Среди тем постановки – любовь, поиск взаимопонимания, хрупкость и сила человеческих связей. Переживания героев прошлого находят отклик и у современных миллениалов. Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут с антрактом.

"Дядя Лева" ("Покровские ворота") – 29 ноября и 26 декабря, 18+

Постановка "Дядя Лева" создана по пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота". Ее режиссером и автором инсценировки стал Константин Богомолов.

Действие разворачивается в Москве 1950-х годов. В центре сюжета – жильцы коммунальной квартиры у Покровских ворот: Хоботов, Костик, Велюров, Маргарита Павловна, Савва и Людочка. Через их судьбы спектакль воссоздает атмосферу столицы той эпохи – с ее переулками и шумными проспектами.

История сочетает ностальгию по ушедшему времени с юмором и лирикой. При этом за внешней наивностью происходящего скрываются сильные чувства и непростые отношения между героями. Спектакль идет 1 час 50 минут без антракта.

Ранее "Мосбилет" составил подборку столичных постановок для тех, кто предпочитает легкие истории и юмор. Среди них музыкальная комедия "Очень веселые ребята" в "Русской песне" с Надеждой Бабкиной и Олесей Железняк, "Старомодная комедия" в "Ленкоме" с Виктором Раковым, а также "Восемь любящих женщин" в Театре имени Моссовета. Тогда же в подборку попали "Старушка в подарок" в Театре сатиры и "Ключи от счастья" в Музыкальном театре "На Басманной".