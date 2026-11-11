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11 ноября, 16:57

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FT: Франция опасается ядерного ответа России из-за дальнобойных ракет ФРГ

Франция опасается ядерного ответа России из-за дальнобойных ракет ФРГ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Франция настаивает на выработке совместного с ФРГ порядка использования дальнобойных ракет в случае конфликта с Россией, чтобы избежать риска ядерной эскалации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как подчеркнуло издание, французская сторона добивается от Германии согласования правил применения таких вооружений в соответствии с ядерной доктриной Франции. Один из чиновников указал, что удар по российским объектам обычными средствами может привести к ответу с использованием атомного оружия.

"Если россияне неверно истолкуют сигнал, можно подойти к ядерному порогу, даже не осознавая этого", – сказал он.

Поводом для беспокойства Парижа стало существенное наращивание Берлином арсенала дальнобойных вооружений. Германия закупает и разрабатывает наземные ракеты с дальностью от 500 до более 2 тысяч километров, добавило издание.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности провести очные переговоры с Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами 14–15 декабря.

Он отметил, что если Путин будет присутствовать на саммите, то он не станет уклоняться от возможности пообщаться. Канцлер Германии подчеркнул, что в политике приходится разговаривать с людьми, которые имеют совершенно другие взгляды.

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