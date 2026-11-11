Фетисов заявил, что врачи сделали все для возвращения Шурочкиной к нормальной жизни

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врачи сделали все возможное, чтобы вернуть двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину, пострадавшую при пожаре, к нормальной жизни. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Это трагедия для любого человека, для девушки тем более", – уточнил он.

Хоккеист также пожелал Шурочкиной, чтобы у нее все прошло благополучно.

О госпитализации олимпийской чемпионки стало известно утром 9 ноября. Пожар произошел в квартире на 17-м этаже жилого дома на улице Багрицкого в Москве. Шурочкина получила ожоги первой и второй степени лица, а также рук и груди. По предварительной информации, в квартире загорелись мебель и личные вещи.

Девушке провели операцию в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. СМИ писали, что олимпийскую чемпионку спасли соседи. Спортсменка бегала по этажу и звала на помощь.

Позже стало известно, что Шурочкина находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается в реанимации с ожогами второй и третьей степени. Несмотря на сильное возгорание и вспышку горючей жидкости для биокамина, серьезных повреждений внутренних органов у нее не обнаружили. По оценке врача общей практики Дениса Прокофьева, восстановление после обширных глубоких ожогов может занять до года и потребовать пересадки кожи.