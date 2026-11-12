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12 ноября, 16:37

Происшествия

Владелец Lada угнал машину с эвакуатора в Москве

Видео: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве задержали владельца автомобиля Lada после того, как во время эвакуации он и группа людей завели машину и спустили ее с платформы спецтехники. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Инцидент произошел 11 ноября в 100-м квартале Зеленограда. Сотрудники МАДИ и АМПП начали перемещать автомобиль на спецстоянку из-за нарушения правил остановки и стоянки. Во время эвакуации к машине подошла группа людей, в том числе ее владелец. Один из них проник в салон, завел двигатель и съехал с платформы эвакуатора.

После этого мужчины скрылись с места ДТП. Правоохранители позднее задержали владельца автомобиля и саму Lada. Остальных участников происшествия разыскивают.

В МАДИ напомнили, что после начала движения эвакуатора забрать машину можно только со спецстоянки. Для этого необходимо узнать ее адрес на портале mos.ru или в приложении "Парковки России", обратиться в подразделение ГИБДД или МАДИ, которое задержало транспортное средство, и получить решение о возврате. На спецстоянке нужно предъявить паспорт, документы на автомобиль и полученное решение.

Ранее в Подмосковье произошла обратная ситуация, где мужчина пытался угнать чужой автомобиль при помощи эвакуатора. В Одинцовском округе ранее судимый 53-летний приезжий из Кабардино-Балкарии присмотрел машину, которая долго стояла без движения во дворе. Он забрался в салон через разбитое стекло передней двери, вытащил блок сертификации и сфотографировал VIN, рассчитывая сделать дубликат ключей.

Когда изготовить ключи не вышло, мужчина нанял эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль к мастеру в Коломне, и предъявил водителю поддельные документы и договор купли-продажи. Но на выезде из двора эвакуатор с машиной попал в поле зрения патруля.

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