Мужчина попытался украсть автомобиль с помощью эвакуатора в подмосковной Немчиновке

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Полицейские пресекли кражу автомобиля стоимостью три миллиона рублей в селе Немчиновка Одинцовского округа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, машина долгое время стояла без движения в одном из дворов. На нее обратил внимание ранее судимый 53-летний приезжий из Кабардино-Балкарии.

Сначала мужчина попал в салон через поврежденное стекло передней двери. Он вынул блок сертификации и сфотографировал идентификационный номер, чтобы сделать ключи зажигания.

Позже он снова приехал к машине. Изготовить ключи не получилось, поэтому злоумышленник нанял эвакуатор – автомобиль нужно было перевезти к специалисту в Коломне. Водителю эвакуатора мужчина показал копии фальшивых документов на машину и договор купли-продажи.

Когда эвакуатор с автомобилем выезжал со двора, к месту приехали патрулировавшие территорию полицейские. Перевозка показалась им подозрительной, и "покупателя" доставили в отделение.

Оперативники нашли владельца автомобиля. Выяснилось, что никакой продажи не было. Задержанного до суда оставили под стражей.

Ранее столичные сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в угоне эвакуатора. По информации полицейских, транспортное средство стояло со дворе дома в Окружном проезде. Злоумышленник заметил, что дверь машины была открыта. Он проник в салон, завел двигатель оставленным внутри ключом и уехал. Мужчину остановили на Преображенской улице.