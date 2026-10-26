Очаг псевдочумы птиц выявили в частном подворье в Хакасии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В поселке Майна городского округа Саяногорск в Хакасии обнаружили очаг болезни Ньюкасла (псевдочумы. – Прим. ред.) у домашней птицы. Об этом сообщил глава города Евгений Молодняков в соцсети "ВКонтакте".

На месте работают сотрудники "Саяногорской ветстанции" и представители администрации муниципалитета. По словам Молоднякова, службы действуют четко и слаженно – специалисты обходят подворья, чтобы проверить состояние здоровья домашней птицы.

Мэр также призвал владельцев хозяйств вакцинировать птиц, содержать кур и уток в закрытых помещениях и не допускать их контакта с дикими птицами, в том числе голубями, воробьями и чайками.

Ранее в Рузском округе Подмосковья ввели карантин из-за лептоспироза крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме в деревне Старая Руза. В очаге запретили проводить мероприятия со скоплением восприимчивых животных, вывозить их и допускать на территорию посторонних.

Вокруг хозяйства установили карантинную зону радиусом 1 километр, в которую вошли деревни Глухово и Старая Руза, а также поселок Старая Руза.