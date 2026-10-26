Посольство России возмутилось постом армянского губернатора про Иванов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Посольство России в Армении раскритиковало высказывание губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об Иванах. В российской дипмиссии заявили, что подобная риторика напоминает лексику немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

Поводом стала публикация Арушаняна в социальных сетях от 17 октября 2026 года. Губернатор высказался против празднования Дня города Гюмри, которое организовала оппозиционная партия "Сильная Армения", и написал, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны".

В посольстве России заявили, что с недоумением восприняли упоминание Иванов. Дипломаты подчеркнули, что публичные заявления подобного рода могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам.

В дипмиссии также напомнили, что в Ширакской области несут службу российская военная база и пограничники. По мнению представителей посольства, высказывания, способные вызвать враждебное отношение к россиянам, противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.

Партия "Сильная Армения", организовавшая празднование в Гюмри, возглавляется Самвелом Карапетяном. Армянские власти считают эту политическую силу пророссийской.

Ранее в МИД РФ заявили, что Ереван пытается повышать ставки в отношениях с Москвой вместо того, чтобы вести конструктивный диалог. Как отметил заместитель директора департамента информации и печати министерства Алексей Фадеев, демонстративная позиция армянских властей по некоторым вопросам, включая украинский конфликт, ставит под сомнение их готовность к союзническому взаимодействию с Россией.