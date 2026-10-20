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20 октября, 14:11

Политика

В ЕАЭС допустили временную приостановку участия Армении в союзе

Фото: 123RF.com/ivanoel

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут временно приостановить действие договора об участии Армении в объединении из-за рисков, связанных с курсом Еревана на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад представителей России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Авторы документа считают, что закон Армении о начале процесса вступления в ЕС создает правовые противоречия между обязательствами страны в рамках ЕАЭС и курсом на внедрение европейского законодательства. По их оценке, это несет риски для достижения целей экономического объединения, закрепленных в договоре о его создании.

В докладе указывается, что действия Еревана могут противоречить обязательству создавать условия для выполнения функций ЕАЭС и не принимать мер, способных помешать достижению целей союза. В связи с этим остальные участники объединения, как отмечают авторы документа, вправе совместно принять решение о временной приостановке действия договора в отношении Армении.

Приостановка участия Армении в ЕАЭС также может повлиять на ее торговые отношения с третьими странами. Согласно докладу, в таком случае прекратят действовать режимы свободной торговли Армении с Ираном, Вьетнамом, Сербией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна понимает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. При этом директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников предупредил, что выход страны из ЕАЭС спровоцирует значительные экономические и социальные последствия для республики.

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