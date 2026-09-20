В МИД РФ предупредили Армению о последствиях при выходе из ЕАЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выход Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) спровоцирует значительные экономические и социальные последствия для страны. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что отказ от евразийской интеграции неизбежно был бы сопряжен для Еревана с огромными издержками. При этом Евросоюз это особо не заботит, добавил он.

В марте 2025 года парламент Армении одобрил закон о запуске процесса вступления страны в Евросоюз. В конце августа премьер-министр Никол Пашинян заявил о намерении республики в ближайшее время официально подать заявку на членство в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, подав заявку на вступление в ЕС, Армения навредит сама себе, поскольку нормы ЕАЭС не соответствуют правовой базе ЕС, и устранение этих противоречий создаст для Еревана серьезные проблемы.

Владимир Путин предложил предоставить армянскому народу выбор в вопросе вступления в ЕС и спросить у людей, чего они хотят. По словам главы государства, чем быстрее Армения определится, тем лучше.

