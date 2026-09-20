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20 сентября, 16:39

Политика

Метки пособников ВСУ обнаружены у домов членов УИК Запорожской области

Фото: РИА Новости

У домов членов участковых избирательных комиссий в Запорожской области найдены красные метки, оставленные, предположительно, пособниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

Она уточнила, что метки были оставлены красной краской на асфальте и земле. В информационном центре показали соответствующие фотографии. Памфилова также назвала имена членов избирательных комиссий, обнаруживших такие знаки, однако не раскрыла конкретные адреса.

"А за этими метками вы сами понимаете, что стоит. Ничем не гнушаются", – подчеркнула глава ЦИК.

Ранее Памфилова рассказала, что после окончания голосования на избирательном участке № 198 в Республике Коми был совершен поджог. Пламя вспыхнуло во входной группе запасного входа, однако представителям регионального управления МЧС удалось оперативно его потушить. В результате никто не пострадал, предполагаемый поджигатель задержан.

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