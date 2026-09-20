В ОП сообщили о пяти выявленных нарушениях на выборах

Фото: ТАСС/Карпов Сергей

На цифровой ресурс Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поступило более 290 тысяч сообщений от наблюдателей, пять из них подтверждены как нарушения. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков, пишет ТАСС.

В связи с этим были приняты меры, в том числе признание части бюллетеней в отдельных ящиках для голосования или сейф-пакетах, недействительными.

В категории "проблема решена" сейчас числится 196 ситуаций.

На контроле общественников остаются еще несколько ситуаций. Порядка 30 сообщений оказались фейковыми и не подтвердились в ходе проверок. Речь идет, в частности, о якобы незаконном удалении наблюдателей с участков и возможном нарушении целостности сейф-пакетов.

Песков обратил внимание, что в информационном пространстве появляются десятки сообщений о возможных нарушениях, в том числе заявления о грубых нарушениях.

"Многие из них не подтверждаются. Важно нам четко отделять факты от вольных интерпретаций", – добавил он.

Мониторинг ведут экспертный центр Ассоциации НОМ и мониторинговая рабочая группа СПЧ вместе с ситуационным центром ОП РФ. При этом постоянно работает карта сообщений НОМ – цифровой ресурс, куда любой желающий может отправить сообщение, и каждое из них проверяется.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала инцидент с предполагаемым вбросом бюллетеней на избирательном участке в Марий Эл является вопиющим по своей наглости. Она также подчеркнула, что обстоятельства случившегося устанавливаются, и что это не останется без реакции со стороны избирательной системы.

