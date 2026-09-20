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20 сентября, 21:20

Политика

Памфилова: все избиратели, которые зашли на участки в Москве, проголосуют

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Все избиратели, которые зашли на участки в Москве, проголосуют. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"Все избиратели, которые пришли, независимо от длинной очереди, на эти с десяток участков (в Москве. – Прим. ред.), всех их попросили зайти внутрь, потому что они были обязаны в 20:00 закрыть дверь, и комиссия будет работать до последнего избирателя", – пояснила она.

Избирательные участки прекратили работу в столице в 20:00. После этого в МГИК прошла процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.

Однако на некоторых участках, которые преимущественно расположены в ТиНАО, по состоянию на 19:30 активно продолжался избирательный процесс. В связи с этим граждан, которые стояли в очереди и не успели отдать свой голос, пригласили на территорию участков.

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