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20 сентября, 19:50

Политика

МГИК: обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве обеспечат возможность проголосовать каждому, кто ждет в очереди на участках, заявил зампредсед Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его слова опубликованы на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

По состоянию на 19:30 продолжается активный избирательный процесс. Примерно на 1,5 десятка избирательных участков из 1 443 есть большое количество избирателей. Преимущественно эти участки расположены в новых жилых кварталах Коммунарки.

Реут уточнил, что во время прошлых избирательных кампаний была такая же ситуация. Он пояснил, что в ТиНАО сдаются новые дома, которые пока не внесены в реестр, поэтому нужно время, чтобы добавить в списки избирателей жителей новостроек, желающих проголосовать.

Зампред МГИК напомнил, что двери избирательных участков необходимо закрыть в 20:00. В связи с этим всех, кто не успел отдать свой голос, пригласили на территорию участка до его закрытия.

"На участках будут выделены помещения на необходимый временной период, с учетом всех процедурных вопросов. Все избиратели будут внесены в список по предъявлении паспорта с пропиской и смогут проголосовать", – добавил Реут и подчеркнул, что избирательное право граждан будет реализовано в полном объеме.

Горожане участвуют в выборах депутатов Госдумы IX созыва и совмещенных с ними кампаниях. Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, явка уже превысила показатели думских выборов 2021 года.

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