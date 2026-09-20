Явка на выборах в Госдуму IX созыва превысила показатели 2021 года

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Явка на выборах депутатов Госдумы IX созыва уже превысила показатели аналогичных выборов 2021 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными", – сказала она на брифинге в информационном центре ЦИК.

Согласно последним данным, явка избирателей на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от числа зарегистрированных граждан составила 86%. К 13:00 онлайн проголосовали 3 490 773 человека. Всего на участие ДЭГ заявления подали более 4 миллионов россиян.

Голосование на выборах в ГД завершится 20 сентября. Вместе с этим граждане отдают голоса за кандидатов по 225 одномандатным округам.