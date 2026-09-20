20 сентября, 21:28Политика
ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские войска продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что это станет ответом на атаки киевского режима на гражданские объекты в России.
Ранее военнослужащие ВС РФ нанесли поражение окруженным подразделениям ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резникова, Хижнякова и Хрипунова Харьковской области. Продолжаются бои за населенный пункт Бузово.
Кроме того, российские военные поразили предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Также удары были нанесены по дата-центру "Би-мобайл".