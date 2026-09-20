Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что это станет ответом на атаки киевского режима на гражданские объекты в России.

Ранее военнослужащие ВС РФ нанесли поражение окруженным подразделениям ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резникова, Хижнякова и Хрипунова Харьковской области. Продолжаются бои за населенный пункт Бузово.

Кроме того, российские военные поразили предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Также удары были нанесены по дата-центру "Би-мобайл".