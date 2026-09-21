Более 450 авиарейсов отменены в Токио из-за приближения тайфуна "Дуцзюань"

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Из-за приближения мощного тайфуна "Дуцзюань" к столичному региону Японии в аэропортах Ханэда и Нарита отменен по меньшей мере 461 рейс. Такие данные приводятся в подсчетах ТАСС, основанных на информации аэропортовых табло.

Больше всего отмен приходятся на долю аэропорта Ханэда: здесь отменены более 280 внутренних и около 60 международных рейсов. В Нарите, где отменены свыше 100 рейсов, большинство из них – международные.

В настоящее время эпицентр тайфуна расположен к югу от центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 километров в час.

Ожидается, что во второй половине дня 21 сентября тайфун подойдет к полуострову Идзу, после чего достигнет района Токио.

Синоптики предупреждают о риске мощных ливней, разлива рек и схода оползней, призывая жителей не выходить на улицу. В отдельных районах префектуры Тиба, прилегающей к Токио, уже действуют рекомендации об эвакуации в безопасные места.

Тайфун сопровождается сильным порывистым ветром и проливными дождями. За минувшие двое суток в некоторых районах выпало более 410 миллиметров осадков. Синоптики прогнозируют ливни интенсивностью до 80 миллиметров осадков в час.

Ранее тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.