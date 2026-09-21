Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 04:58

Транспорт

Более 450 авиарейсов отменены в Токио из-за приближения тайфуна "Дуцзюань"

Фото: depositphotos/Marsea

Из-за приближения мощного тайфуна "Дуцзюань" к столичному региону Японии в аэропортах Ханэда и Нарита отменен по меньшей мере 461 рейс. Такие данные приводятся в подсчетах ТАСС, основанных на информации аэропортовых табло.

Больше всего отмен приходятся на долю аэропорта Ханэда: здесь отменены более 280 внутренних и около 60 международных рейсов. В Нарите, где отменены свыше 100 рейсов, большинство из них – международные.

В настоящее время эпицентр тайфуна расположен к югу от центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 километров в час.

Ожидается, что во второй половине дня 21 сентября тайфун подойдет к полуострову Идзу, после чего достигнет района Токио.

Синоптики предупреждают о риске мощных ливней, разлива рек и схода оползней, призывая жителей не выходить на улицу. В отдельных районах префектуры Тиба, прилегающей к Токио, уже действуют рекомендации об эвакуации в безопасные места.

Тайфун сопровождается сильным порывистым ветром и проливными дождями. За минувшие двое суток в некоторых районах выпало более 410 миллиметров осадков. Синоптики прогнозируют ливни интенсивностью до 80 миллиметров осадков в час.

Ранее тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

Читайте также


транспортпогодаза рубежом

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика