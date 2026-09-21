Более 9,1 млн квадратных метров недвижимости ввели в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 352 объекта недвижимости общей площадью более 9,1 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода увеличился на 21%. При этом в столице появились 58 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров. Среди них – детские сады, школы, образовательные комплексы, медицинские, спортивные и культурно-просветительские учреждения.

Одним из завершенных в августе объектов стал торгово-развлекательный центр "Крекшино" во Внукове. Его построили на участке площадью 0,8 гектара. Здание состоит из двух секций высотой четыре и пять этажей, а его общая площадь составляет около 12,2 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрели помещения для предприятий продовольственной и непродовольственной торговли. Архитектурные решения позволили вписать комплекс в окружающую застройку.

Новые здания помогают развивать инфраструктуру для бизнеса и повышать качество жизни горожан. При создании объектов используют актуальные архитектурные решения, сочетая их с функциональным подходом.

За ходом строительства следит Мосгосстройнадзор. Контрольно-надзорные мероприятия на площадках проводят инспекторы комитета, привлекая специалистов подведомственного Центра экспертиз.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что сотрудники "Контроля Москвы" наблюдают за строительством зданий и сооружений на всех этапах. С начала года они провели свыше четырех тысяч выездных проверок. По результатам этих мероприятий Комитет государственного строительного надзора столицы оформил заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации и выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию.

В августе в Москве ввели в эксплуатацию семь домов для участников программы реновации общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. В новостройках оборудовали более 3,5 тысячи квартир с чистовой отделкой, а прилегающие территории благоустроили и озеленили – там появились около 20 спортивных и игровых площадок и 10 зон отдыха.

Дома расположены в пяти административных округах – два жилых комплекса построили на юго-западе и юго-востоке столицы, еще по одному – на севере, западе и северо-западе. Первые этажи займут торговые точки, предприятия сферы услуг и образовательные центры, а дворы и внутридомовые пространства создали с учетом принципов безбарьерной среды. Новостройки оснащены индивидуальными тепловыми пунктами и умными приборами учета энергоресурсов, имеют высокий класс энергоэффективности и выполнены по индивидуальным архитектурным проектам. Рядом с домами находятся парковые зоны, социально-бытовые объекты и транспортная инфраструктура.