Владелец пекарни на Казанском вокзале оштрафован за просроченные напитки и гнилые яблоки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суд в Москве назначил штраф в размере 30 тысяч рублей владельцу пекарни на Казанском вокзале, который продавал просроченную газировку и гнилые яблоки. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Проверку точки общепита провела транспортная прокуратура совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии. В ходе проверки были выявлены нарушения: к продаже предлагались безалкогольные напитки с истекшим сроком хранения – Fanta, Sprite и Ascania.

Кроме того, были обнаружены продукты с явными признаками недоброкачественности: яблоки с гнилью, а также томатная паста и ягодный джем с запахом испорченной продукции.

Для определения соответствия требованиям безопасности по микробиологическим показателям был отобран образец блюда – ватрушка с мясом. Анализ показал превышение показателя КМАФАнМ – количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Это может свидетельствовать о наличии опасных микроорганизмов, в частности сальмонелл или золотистого стафилококка.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и обратилась в суд. Суд подтвердил, что предприниматель нарушил требования технических регламентов и санитарных норм, и назначил ему штраф.

Ранее суд оштрафовал представителя ресторана в Южной Корее. Отмечалось, что заведение с 2021 года ввозило из США и Таиланда сушеных муравьев и подавало их в составе некоторых своих блюд. При этом в используемых насекомых содержание тяжелых металлов превышало допустимый уровень.