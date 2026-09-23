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Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что поставки среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2027 году. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин.

Кроме того, по словам главы государства, до 2030 года в стране должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это более трети всей аэропортовой сети России.

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