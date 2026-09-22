Трамп допустил проведение новой личной встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп, открывая встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что он и Владимир Путин могут скоро провести новую личную встречу.

Тем не менее, по словам главы Белого дома, это едва ли произойдет в рамках предстоящего саммита G20 в Майами.

Отвечая на вопрос о перспективах трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трамп сказал, что "не знает". После этого добавил, что знает, что Путин готов видеться с ним, и напомнил, что у них уже состоялась встреча на Аляске.

"Думаю, он был бы готов (согласиться. – Прим. ред.) и на еще одну. Не уверен насчет Майами", – объяснил Трамп.

Саммит G20 пройдет с 14 по 15 декабря, при этом глава Белого дома говорил, что хотел бы официально пригласить Путина на мероприятие.

Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопрос о возможной поездке российского лидера на саммит пока не обсуждался. При этом российские эксперты работают над согласованием документов предстоящего мероприятия.

