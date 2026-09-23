Психиатр Жесткова объяснила, начнут ли лечить любителей БДСМ в России

Минздрав утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В частности, лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона. Что будет считаться отклонением от нормы и как это отразится на интимной жизни россиян, разбиралась Москва 24.

Ослабить болезненное влечение

В России появился официальный документ, который объясняет врачам, как лечить пациентов с сексуальными девиациями. Клинические рекомендации подготовило Российское общество психиатров, а Научно-практический совет Минздрава их утвердил.



Расстройства сексуального предпочтения – состояния, при которых человека устойчиво влекут необычные предметы, ситуации или действия, выходящие за рамки общепринятых норм. Ключевая особенность таких расстройств – импульсивность: справляться с побуждениями пациентам зачастую очень трудно.



К основным видам сексуальных расстройств эксперты отнесли, например, фетишизм (возбуждение вызывают неодушевленные предметы), фетишистский трансвестизм (возбуждение от ношения одежды противоположного пола, движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), эксгибиционизм (демонстрация половых органов посторонним), вуайеризм (подглядывание за чужой интимной жизнью без согласия), садомазохизм (возбуждение от причинения страданий партнеру или их получения), а также педофилию.



Рекомендации предлагают ступенчатый подход. По мнению авторов документа, при легкой форме достаточно психотерапии, а при умеренной к ней добавят антидепрессанты. При выраженной форме подключаются антиандрогены, снижающие уровень тестостерона.



В тяжелых случаях, когда речь идет об агрессивно-садистических фантазиях или импульсивных действиях, применяют препараты, практически отключающие выработку тестостерона. При этом медикаменты не назначают без сопутствующей психотерапии, которая остается основой лечения. Именно с ее помощью планируется помочь скорректировать поведение, разобраться с глубинными конфликтами и сформировать адекватную самооценку пациента.



Также среди задач терапии – ослабить болезненное влечение, взять под контроль навязчивые фантазии, вернуть интерес к нормальной сексуальной жизни, научить человека справляться со стрессом и снизить риск преступлений, сказано в рекомендациях.

"Предложения очень разумны"

Меры Минздрава были разработаны исходя из предупреждения социально опасного поведения. Если человек на такое способен, ему необходимо оказать помощь, отметила в беседе с Москвой 24 врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, ректор Института практической сексологии Елена Малахова.

"Лечение имеет разные формы: может быть рекомендованным, но в случае социальной опасности способны применяться и недобровольные формы", – подчеркнула она.



По оценке специалиста, прописанное в документе имеет под собой законную и логичную основу. В частности, антидепрессанты назначаются, чтобы в том числе стабилизировать психику и снизить уровень тревоги, которая часто является запускающим процессом для девиантного акта. Все это уменьшает и необходимость в реализации компульсивного сексуального поведения.





Елена Малахова врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, ректор Института практической сексологии Лечить стоит в двух случаях. Первый – если пациенты представляют социальную опасность: тогда меры помощи будут иметь определенную специфику. Второй – если их сексуальное поведение приводит к существенному дистрессу и они сами чувствуют необходимость обратиться к специалисту.

При этом понять, что человек пришел в норму, в ряде случаев довольно сложно, рассказала Малахова. Там, где сохраняется связь с реальностью, врачи ориентируются, с одной стороны, на слова самого пациента, с другой – на то, что специалист видит в процессе наблюдения: вербальные и невербальные проявления, улучшение состояния.

"Но при ряде расстройств (например, при педофилии), где очень тонкая грань между фантазией и действием и все всегда ассоциировано с психопатологией, даже профессионалу бывает сложно понять, насколько пациенту стало легче. Поэтому единственный способ – динамическое наблюдение", – пояснила Малахова.



Также есть определенные рекомендации и стандарты лечения, которые, прежде всего, опираются на показания. Кроме антидепрессантов, показана гормональная терапия, направленная фактически на обнуление либидо.

"Она используется при тех профилях, в которых пациент не обнаруживает контроля, и это одна из мер, позволяющая снизить риски социально опасного поведения. Такие меры будут эффективны, поэтому в этом плане предложения Минздрава очень разумны", – добавила эксперт.



Комментируя тему страхов пациентов перед обращением к психиатру и опасений, что поставят на учет, Малахова пояснила, что есть разные формы наблюдения: в частности, при консультативных на учет не ставят.

"Все зависит от тяжести и выраженности психопатологии, и в каждом конкретном случае форму наблюдения выбирает врач", – уточнила она.



Специалист призвала рассматривать ситуацию не как меру наказания. Например, когда пациента необходимо наблюдать более активно, он должен приходить к специалисту раз в месяц, врач оценивает состояние и при необходимости корректирует психотропные препараты и схему терапии.





Елена Малахова врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, ректор Института практической сексологии Это важно и нужно для самого человека. Но не все с аномальным сексуальным поведением нуждаются в таких жестких ограничениях: каждый случай индивидуален, и разбирать его нужно в связке "врач – пациент".

Таким образом, рекомендации Минздрава направлены, прежде всего, не на ограничения и регламентацию сексуальной жизни, а на соблюдение безопасности, резюмировала эксперт.

"У людей могут быть разные увлечения"

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в разговоре с Москвой 24 отметила, что необходимо обращать внимание на то, является ли конкретное действие или факт влечения девиацией или это просто какие-то предпочтения в сексе.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт У людей могут быть разные увлечения. Проблемой это становится, когда какой-то способ получения удовольствия является единственно возможным и ни один стандартный метод не подходит. И важный момент – это доставляет человеку дискомфорт, моральные неудобства.

"То есть какая-то форма сексуального влечения не принята в обществе, порицается, может быть недопустима. Либо самому человеку она крайне мешает, доставляет постоянные болезненные, навязчивые мысли об этом, и человек отмечает это как причиняющее ему страдание. Тогда говорят, что это девиация и она требует лечения", – уточнила эксперт.

При этом ряд СМИ и телеграм-каналов написали, что с появлением новых рекомендаций в России начнут лечить любителей БДСМ. Однако, по словам Жестковой, подобные утверждения не совсем верны.



"Если это является единственным способом получения сексуального удовольствия, а также приводит к сложностям в жизни (социальным или проблемам со здоровьем), это является нарушением. С такой проблемой стоит обратиться к специалисту. Другая ситуация, если эти практики происходят у двух людей по взаимному согласию, с полным соблюдением мер безопасности и не мешают полноценной разносторонней жизни пары. В таком случае это можно отнести просто к предпочтениям", – пояснила специалист.

Что касается методов лечения, по оценке Жестковой, медикаментозная терапия необходима, потому что навязчивость сродни тревожности и вызывает эмоциональный дискомфорт. В свою очередь, психотерапия работает с самими девиациями, заключила эксперт.

