Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 14:31

Общество
Главная / Истории /

Психиатр Жесткова объяснила, начнут ли лечить любителей БДСМ в России

"Пациенты представляют социальную опасность": как в РФ будут лечить сексуальные девиации

Минздрав утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В частности, лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона. Что будет считаться отклонением от нормы и как это отразится на интимной жизни россиян, разбиралась Москва 24.

Ослабить болезненное влечение

Фото: 123RF.com/bestyy38

В России появился официальный документ, который объясняет врачам, как лечить пациентов с сексуальными девиациями. Клинические рекомендации подготовило Российское общество психиатров, а Научно-практический совет Минздрава их утвердил.

Расстройства сексуального предпочтения – состояния, при которых человека устойчиво влекут необычные предметы, ситуации или действия, выходящие за рамки общепринятых норм. Ключевая особенность таких расстройств – импульсивность: справляться с побуждениями пациентам зачастую очень трудно.

К основным видам сексуальных расстройств эксперты отнесли, например, фетишизм (возбуждение вызывают неодушевленные предметы), фетишистский трансвестизм (возбуждение от ношения одежды противоположного пола, движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), эксгибиционизм (демонстрация половых органов посторонним), вуайеризм (подглядывание за чужой интимной жизнью без согласия), садомазохизм (возбуждение от причинения страданий партнеру или их получения), а также педофилию.

Рекомендации предлагают ступенчатый подход. По мнению авторов документа, при легкой форме достаточно психотерапии, а при умеренной к ней добавят антидепрессанты. При выраженной форме подключаются антиандрогены, снижающие уровень тестостерона.

В тяжелых случаях, когда речь идет об агрессивно-садистических фантазиях или импульсивных действиях, применяют препараты, практически отключающие выработку тестостерона. При этом медикаменты не назначают без сопутствующей психотерапии, которая остается основой лечения. Именно с ее помощью планируется помочь скорректировать поведение, разобраться с глубинными конфликтами и сформировать адекватную самооценку пациента.

Также среди задач терапии – ослабить болезненное влечение, взять под контроль навязчивые фантазии, вернуть интерес к нормальной сексуальной жизни, научить человека справляться со стрессом и снизить риск преступлений, сказано в рекомендациях.

"Предложения очень разумны"

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Меры Минздрава были разработаны исходя из предупреждения социально опасного поведения. Если человек на такое способен, ему необходимо оказать помощь, отметила в беседе с Москвой 24 врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, ректор Института практической сексологии Елена Малахова.

"Лечение имеет разные формы: может быть рекомендованным, но в случае социальной опасности способны применяться и недобровольные формы", – подчеркнула она.

По оценке специалиста, прописанное в документе имеет под собой законную и логичную основу. В частности, антидепрессанты назначаются, чтобы в том числе стабилизировать психику и снизить уровень тревоги, которая часто является запускающим процессом для девиантного акта. Все это уменьшает и необходимость в реализации компульсивного сексуального поведения.

Лечить стоит в двух случаях. Первый – если пациенты представляют социальную опасность: тогда меры помощи будут иметь определенную специфику. Второй – если их сексуальное поведение приводит к существенному дистрессу и они сами чувствуют необходимость обратиться к специалисту.
Елена Малахова
врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, ректор Института практической сексологии

При этом понять, что человек пришел в норму, в ряде случаев довольно сложно, рассказала Малахова. Там, где сохраняется связь с реальностью, врачи ориентируются, с одной стороны, на слова самого пациента, с другой – на то, что специалист видит в процессе наблюдения: вербальные и невербальные проявления, улучшение состояния.

"Но при ряде расстройств (например, при педофилии), где очень тонкая грань между фантазией и действием и все всегда ассоциировано с психопатологией, даже профессионалу бывает сложно понять, насколько пациенту стало легче. Поэтому единственный способ – динамическое наблюдение", – пояснила Малахова.

Также есть определенные рекомендации и стандарты лечения, которые, прежде всего, опираются на показания. Кроме антидепрессантов, показана гормональная терапия, направленная фактически на обнуление либидо.

"Она используется при тех профилях, в которых пациент не обнаруживает контроля, и это одна из мер, позволяющая снизить риски социально опасного поведения. Такие меры будут эффективны, поэтому в этом плане предложения Минздрава очень разумны", – добавила эксперт.

Комментируя тему страхов пациентов перед обращением к психиатру и опасений, что поставят на учет, Малахова пояснила, что есть разные формы наблюдения: в частности, при консультативных на учет не ставят.

"Все зависит от тяжести и выраженности психопатологии, и в каждом конкретном случае форму наблюдения выбирает врач", – уточнила она.

Специалист призвала рассматривать ситуацию не как меру наказания. Например, когда пациента необходимо наблюдать более активно, он должен приходить к специалисту раз в месяц, врач оценивает состояние и при необходимости корректирует психотропные препараты и схему терапии.

Это важно и нужно для самого человека. Но не все с аномальным сексуальным поведением нуждаются в таких жестких ограничениях: каждый случай индивидуален, и разбирать его нужно в связке "врач – пациент".
Елена Малахова
врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, ректор Института практической сексологии

Таким образом, рекомендации Минздрава направлены, прежде всего, не на ограничения и регламентацию сексуальной жизни, а на соблюдение безопасности, резюмировала эксперт.

"У людей могут быть разные увлечения"

Фото: depositphotos/pavelrumme

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в разговоре с Москвой 24 отметила, что необходимо обращать внимание на то, является ли конкретное действие или факт влечения девиацией или это просто какие-то предпочтения в сексе.

У людей могут быть разные увлечения. Проблемой это становится, когда какой-то способ получения удовольствия является единственно возможным и ни один стандартный метод не подходит. И важный момент – это доставляет человеку дискомфорт, моральные неудобства.
Елизавета Жесткова
врач-психиатр, психотерапевт

"То есть какая-то форма сексуального влечения не принята в обществе, порицается, может быть недопустима. Либо самому человеку она крайне мешает, доставляет постоянные болезненные, навязчивые мысли об этом, и человек отмечает это как причиняющее ему страдание. Тогда говорят, что это девиация и она требует лечения", – уточнила эксперт.

При этом ряд СМИ и телеграм-каналов написали, что с появлением новых рекомендаций в России начнут лечить любителей БДСМ. Однако, по словам Жестковой, подобные утверждения не совсем верны.

"Если это является единственным способом получения сексуального удовольствия, а также приводит к сложностям в жизни (социальным или проблемам со здоровьем), это является нарушением. С такой проблемой стоит обратиться к специалисту. Другая ситуация, если эти практики происходят у двух людей по взаимному согласию, с полным соблюдением мер безопасности и не мешают полноценной разносторонней жизни пары. В таком случае это можно отнести просто к предпочтениям", – пояснила специалист.

Что касается методов лечения, по оценке Жестковой, медикаментозная терапия необходима, потому что навязчивость сродни тревожности и вызывает эмоциональный дискомфорт. В свою очередь, психотерапия работает с самими девиациями, заключила эксперт.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществоистории

Главное

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика