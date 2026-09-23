В Киеве поражен один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком МО Украины

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Вооруженные силы РФ поразили центр обработки данных New-Telco, который расположен в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Данный объект является одним из ключевых. В ведомстве уточнили, что благодаря нему осуществлялся обмен интернет-трафиком Минобороны Украины.

Также поражен центр обработки данных United DC, который обеспечивает обработку и передачу сведений, а также международную связь спецслужб Украины.

В министерстве уточнили, что удары по данным объектам наносились днем 23 сентября. Для атаки ВС РФ использовали БПЛА. Помимо дата-центров, были поражены логистические и складские терминалы, которые использовались в интересах украинских военных.

Ранее российская армия поразила логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе. Удары наносились днем 22 сентября. По данным Минобороны РФ, атакованы были также портовые объекты Украины, а также морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

