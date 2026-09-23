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23 сентября, 22:20

Безопасность

Третий пакет антимошеннических мер включит более 20 пунктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов. Об этом в MAX сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам парламентария, одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу сим-карт и аккаунтов.

"Будем разбирать конкретные случаи применения законов и добиваться того, чтобы предусмотренные ими механизмы действительно защищали людей", – добавил Боярский.

Он отметил, что общий уровень мошенничества снижается, однако абсолютные показатели остаются высокими: за ними стоят потерянные сбережения и сломанные судьбы.

Депутат задался вопросом, откуда берутся сим-карты в сим-боксах и у мошеннических аккаунтов. Ограничения приняты, но при задержаниях по-прежнему изымают огромное количество сим-карт. Боярский подчеркнул, что эта проблема уже находится в поле зрения МВД, а представитель министерства анонсировал скорое завершение проверок и публикацию их результатов.

Ранее в Центробанке РФ заявляли, что процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки воспользовались 15,5 тысячи человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей.

При этом регулятор совместно с банками проводит точечные разбирательства по возврату средств, когда деньги, например, поступили на счет банка жертвы, но до самого клиента не дошли.

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