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23 сентября, 15:00

Экономика

Процедурой возврата похищенных денег через банки воспользовались 15,5 тыс россиян

Фото: 123RF.com/voronaman

Процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки воспользовались 15,5 тысячи человек. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на XXIII Международном банковском форуме "Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии".

"Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей", – приводит слова Уварова ТАСС.

Он добавил, что регулятор совместно с банками проводит точечные разбирательства по возврату средств, когда деньги, например, поступили на счет банка жертвы, но до самого клиента не дошли.

Механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов разработало Минцифры. Для этого пострадавшему требуется доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Заявление можно подать через "Госуслуги" в систему ГИС "Антифрод". Вернуть украденные деньги будет возможно при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело.

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