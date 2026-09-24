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24 сентября, 08:32

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" предупредили о поддельных документах жилищного учета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники при сделках с недвижимостью нередко предоставляют покупателям поддельные справки жилищного учета с целью скрыть от них зарегистрированных в квартире лиц, неоплаченные долги или обременения. Об этом предупредили эксперты проекта "Перезвони сам", передает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта Валентина Шилина рекомендовала проверять актуальные данные на всех этапах сделки, в том числе при выборе жилья и подписании документов. Поддельные справки могут оставить человека и без средств, и без квартиры. На странице "Перезвони сам" есть памятка и запись семинара с инструкцией, как узнать правовой статус продавца и самой недвижимости.

Проверить подлинность документов жилищного учета можно на портале mos.ru, который позволяет сделать это максимально быстро. Там необходимо найти сервис "Проверка подлинности документов жилищного учета" и внести идентификатор справки, расположенный возле QR-кода.

Система перенаправит пользователя на страницу с обезличенной информацией о выданном документе. Технология блокчейна делает невозможным удаление или замену данных. Например, если у человека есть долги или переплаты, сервис покажет имя, отчество, первую букву фамилии, адрес и размер задолженности. Если эти сведения совпадут с данными в документе, значит, он подлинный. В случае введения неверного номера или недостоверности сервис покажет сообщение "Документ не найден".

Помимо проверки, mos.ru предоставляет документы жилищного учета. Услуга "Получение информации жилищного учета" находится в подразделе "Жилищный и технический учет" раздела "Жилье, недвижимость, земля". Там указывается код плательщика, вносятся сведения о заявителе и выбирается тип необходимой справки. Готовый документ в течение дня пользователь получит в своем личном кабинете.

Ранее аферисты начали рассылать гражданам фейковые уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах, объясняя это подозрительной активностью. Чтобы вернуть доступ, они предлагают пройти проверку и просят назвать код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету и списывают средства с привязанных банковских карт.

Мошенники начали предлагать услуги по операциям с кредитными картами

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