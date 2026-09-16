Мошенники стали пугать россиян блокировкой профилей на маркетплейсах

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Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники направляют жертве сообщение о том, что в ее аккаунте якобы зафиксирована подозрительная операция, из-за чего профиль блокируется. Для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС.

Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт.

В МВД РФ предупредили о схеме обмана родителей подростков. Злоумышленники отправляют тревожные уведомления, в которых говорится о якобы подозрительных операциях по счетам детей. В сообщении содержится ссылка на сайт, где предлагается "пройти проверку".