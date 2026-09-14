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14 сентября, 10:16

Безопасность

В МВД рассказали, как не стать пособником преступников, сделав обычный снимок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники обманом получают у россиян фото и координаты объектов для подготовки диверсий, предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк на своей странице в MAX.

Она пояснила, что злоумышленники пишут в мессенджерах, налаживают контакт и предлагают оплачиваемую подработку, например, съемку для туристического проекта. При этом они просят держать задание в секрете и прислать селфи, а также координаты сфотографированных объектов.

Затем это перерастает в шантаж и угрозы, а жертв принуждают соглашаться на рискованные задания. В итоге гражданин предстает перед судом за пособничество преступлению, а вербовщики ищут новую жертву.

Чтобы обезопасить себя, Волк посоветовала не снимать ничего по просьбе незнакомцев, не отправлять фото, видео и координаты, а также не выкладывать такие кадры в Сеть. Если просьба поступила ребенку, нужно рассказать о случившемся взрослым. При поступлении предложений или угроз – сразу звонить 102.

Ранее эксперты сообщали, что распространяемый в мессенджере Telegram "стикер смерти" может выводить приложение из строя, однако не приводит к взлому аккаунта. Внешне стикер похож на обычный оранжевый кружок. При этом сам файл содержит фигуру с большим количеством лучей – из-за этого приложение может вылететь.

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