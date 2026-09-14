В Финляндии блогерша потеряла сознание перед липосакцией и умерла через три дня

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ladyoliviaoras

Полиция расследует смерть 27-летней финской блогерши Оливии Орас, потерявшей сознание во время анестезии перед липосакцией. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на главного руководителя расследования Юху Пииппо.

Уточняется, что 31 августа девушка обратилась в клинику Plastic Surgery Center. Во время подготовки к процедуре она потеряла сознание, а после ее доставили в больницу. 3 сентября Орас скончалась.

Родители блогерши обратились в полицию и заявили, что считают клинику ответственной за смерть дочери. Полицейские провели специальный обыск в клинике. Кроме того, в медучреждении была проверка, которая выявила серьезную угрозу безопасности пациентов. После этого надзорное ведомство Финляндии приостановило работу Plastic Surgery Center.

Полиция расследует дело по факту причинения смерти по грубой неосторожности. Под подозрением находится врач или несколько врачей.

Оливия – финская блогерша и инфлюенсер, которая родилась в семье художницы Йоханны и арт-дилера Рейо Ораса и стала популярной еще в подростковом возрасте. В 14 лет ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) набрал тысячи подписчиков. В 2017 году девушка стала героиней документального фильма The Perfect Selfie, посвященного ее жизни в соцсетях и давлению из-за популярности.

Ранее сообщалось, что фудблогер Инъин скончалась в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная тяжелой гипокалиемией – критически низким уровнем калия в крови. К этому привели переедание соленых блюд с большим количеством масла, хронический недосып и постоянная работа.