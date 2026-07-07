Тиктокершу Dreamdoll Brii застрелили в салоне автомобиля в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/dreamdoll_brii

Американскую TikTok блогера Dreamdoll Brii (настоящее имя – Брианна Джонсон. – Прим. ред.) застрелили в салоне Lamborghini в США, сообщает газета "Известия" со ссылкой на CBS News.

По данным полиции, это произошло в городе Мирамар, штат Флорида. 21-летняя инфлюенсер, у которой около полумиллиона подписчиков, ехала в ярко-зеленом Lamborghini Urus в западном направлении по бульвару Саншайн. Автомобиль приблизился к перекрестку, когда к водительской стороне подъехала другая машина.

Был открыт огонь, в результате чего Джонсон погибла на месте, а двое мужчин, находившихся с ней в салоне, получили серьезные ранения. Их госпитализировали в критическом состоянии. В настоящий момент по факту случившегося организовано расследование.

Ранее СМИ сообщали, что на севере Мали за ролики в TikTok о городе Тонка похитили и публично казнили блогера Мариам Сиссе. По словам ее брата, джихадисты обвинили девушку в информировании армии Мали о своих передвижениях.

