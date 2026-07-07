Умер главный конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Домнин

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Главный конструктор Уральского конструкторского бюро (КБ) транспортного машиностроения Владимир Домнин скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ).

В пресс-службе указали, что Домнин был замечательным человеком, талантливым специалистом и выдающимся организатором. Он посвятил свою жизнь созданию бронетанкового щита страны.

"Многолетняя вдумчивая и самоотверженная работа Владимира Борисовича, большой профессиональный опыт, умение не пасовать перед трудностями, подчеркнуто внимательное отношение к каждому работнику коллектива – яркий пример главного конструктора и человека с большой буквы", – заявили в концерне.

Он родился в 1945 году в Томской области, а в 1967 году, после окончания Омского высшего танкового училища, был направлен на "Уралвагонзавод". Домнин прошел путь от старшего техника до заместителя главного инженера УВЗ. С 1999 по 2011 год был главным конструктором Уральского КБ транспортного машиностроения (УКБТМ).

Под его руководством в УКБТМ была закончена работа по созданию боевой машины поддержки танков (БМПТ), внедрены в производство модернизированные танки Т-72БА и Т-90А. Также были разработаны танки Т-72Б3, Т-90МС, модернизированные образцы на базе танка Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М.

Аналогично при Домнине была начата работа по созданию унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы, продолжалась работа по созданию основного боевого танка (ОБТ). Кроме того, коллектив УКБТМ проектировал и внедрял на "Уралвагонзаводе" различную дорожно-строительную технику.

Домнин был награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР", орденом Почета, почетной грамотой Федерального агентства по промышленности, почетной грамотой губернатора Свердловской области, неоднократно награждался медалями, имел множество благодарностей.

