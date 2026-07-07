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07 июля, 10:15

Наука

Вспышки высшего класса Х возможны на Солнце 7–8 июля

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышки высшего класса Х могут пройти на Солнце 7 и 8 июля. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики.

По прогнозам ученых, вспышечная солнечная активность в указанные дни будет в пределах от низкой до умеренной, однако вспышки класса Х возможны.

При этом 5 июля на поверхности звезды зарегистрировали максимальное за два года количество вспышек – от 24 до 26 в зависимости от системы отсчета. Солнечная активность в тот день достигла нового пика.

Кроме того, активные группы солнечных пятен, в том числе самая крупная за последние 10 лет область 4478, переместились к западному краю солнечного диска и больше не оказывают воздействия на Землю.

На Солнце произошла мощная вспышка

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