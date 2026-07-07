Прокуратура проверит информацию о разливе мазута у берегов Владивостока

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Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока. Об этом в беседе с РИА Новости заявила старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое в районе Эгершельд. На кадрах у берега различимо радужное пятно протяженностью несколько сотен метров. По утверждению автора видео, на месте инцидента присутствует характерный запах нефтепродуктов.

Ранее естественный выход нефти на поверхность произошел в Ногликском районе Сахалинской области, вблизи поселка Катангли. На месте были начаты работы по ликвидации разлива. Власти региона взяли ситуацию под свой контроль.

Министру экологии области было поручено наладить межведомственное взаимодействие, а руководителю агентства по делам ГО и ЧС – в случае необходимости предоставить для устранения последствий специализированное оборудование.

