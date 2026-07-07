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07 июля, 11:11

Политика

Стубб заявил о поддержке НАТО планов Украины по усилению ударов по России

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Главы стран НАТО поддерживают желание киевского режима усилить удары БПЛА по России. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Financial Times, передает "Газета.ру".

"Я думаю, что (все лидеры НАТО. – Прим. ред.) понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление", – сказал он.

По словам Стубба, "этапы эскалации" конфликта возможны всегда, Североатлантический альянс в связи с этим рассматривает "разные сценарии". Политик добавил, что европейцы надеются на изменение общественного мнения россиян по поводу конфликта из-за ударов Украины.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти против новых наступлений ВСУ. Вашингтон настаивает на оборонительной тактике.

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