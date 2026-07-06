Фото: 123RF.com/aapsky

Американские разведывательные данные помогают украинским войскам строить маршруты своих военных беспилотников для атак по объектам на территории России. Об этом пишет издание Financial Times.

Утверждается, что с помощью данных от США бойцы ВСУ якобы прокладывают наиболее подходящие маршруты и обходят зону действия ПВО.

Журналисты также назвали маловероятным, что переговорный процесс с участием РФ, США и Украины возобновится до окончания лета.

Ранее Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим. Президент отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово.

В Кремле подчеркнули, что российская армия создает буферную зону для того, чтобы защитить россиян от агрессивной сущности Украины.