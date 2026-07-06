Reuters: Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским на саммите НАТО

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, Трамп собирается провести переговоры с Зеленским 8 июля. На них лидеры стран обсудят урегулирование конфликта.

Президенты РФ и США провели новый телефонный разговор 4 июля. Беседа длилась на протяжении 1 часа 25 минут, она была деловой и весьма конструктивной. Этот телефонный разговор – уже четвертый с начала года – состоялся по инициативе американской стороны.

Лидеры стран обсудили в том числе и украинскую проблему. Путин указал Трампу на ложные сообщения Киева и его европейских союзников касательно ситуации на линии фронта, а также подчеркнул готовность Москвы к дипломатическому урегулированию на основе российских подходов.