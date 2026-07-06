Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским на саммите НАТО

Трамп планирует позвонить Путину после встречи с Зеленским в Турции

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, Трамп собирается провести переговоры с Зеленским 8 июля. На них лидеры стран обсудят урегулирование конфликта.

Президенты РФ и США провели новый телефонный разговор 4 июля. Беседа длилась на протяжении 1 часа 25 минут, она была деловой и весьма конструктивной. Этот телефонный разговор – уже четвертый с начала года – состоялся по инициативе американской стороны.

Лидеры стран обсудили в том числе и украинскую проблему. Путин указал Трампу на ложные сообщения Киева и его европейских союзников касательно ситуации на линии фронта, а также подчеркнул готовность Москвы к дипломатическому урегулированию на основе российских подходов.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Читайте также


политика

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика