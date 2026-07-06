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01:03

Транспорт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее самолет, который летел из Москвы в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Перми. По данным транспортной прокуратуры, борт авиакомпании "Победа" отклонился от маршрута из-за технической неисправности одной из систем.

Еще один рейс маршрута Владивосток – Москва незапланированно приземлился в аэропорту Хабаровска. Спустя время борт вылетел дальше по маршруту. В соцсетях указывалось, что причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

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