Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее самолет, который летел из Москвы в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Перми. По данным транспортной прокуратуры, борт авиакомпании "Победа" отклонился от маршрута из-за технической неисправности одной из систем.

Еще один рейс маршрута Владивосток – Москва незапланированно приземлился в аэропорту Хабаровска. Спустя время борт вылетел дальше по маршруту. В соцсетях указывалось, что причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пассажира.